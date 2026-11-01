Рязанцы жёстко высказались про «нытьё из-за пробок на Московском шоссе»

В группе «Подслушано у водителей Рязани» развернулась дискуссия под постом о проблемах с движением из-за ремонта на Московском шоссе. Пользователи Сети в основном не поняли возмущение автора поста.

В сообщении отмечалось, что днём в субботу, 31 октября, автомобили на подъезде к путепроводу выстраивались из четырёх полос в одну, чтобы проехать. Образовывается пробка.

Комментаторы напомнили, что идёт ремонт и расширение дороги, проблемы в такой ситуации неизбежны. Вот несколько сообщений из ВК (орфография и пунктуация сохранены):

Ну извините, в городе ремонт. Для таких как Вы, между прочим. А Вы опять ноете. Что ни сделай людям, всё плохо, всё не нравится

И что? Ремонт идёт

А в объезд не вариант маршрут проложить? А можно воздержаться было от поездок. Публиковать и ныть проще простого

я давно там не езжу кроме ночи и раннего утра, смысл стоять там и ныть, когда есть 2 окружных

И? Ремонт закончить, чтоб ваша светлость проехала? Ну постояла сегодня там, даже не возникла мысль возмущаться

Почему вам не нравится стоять в пробках, но вы стоите и ноете, есть автобусы, троллейбусы

По плану ремонт в этом месте закончится не раньше 1 декабря.

Ранее глава администрации города Борис Ясинский сообщил важные детали завершения масштабной реконструкции участка Московского шоссе. Ключевое решение, которое волновало многих автомобилистов и пассажиров: выделенные полосы для общественного транспорта будут сохранены в обоих направлениях.

Работы на участке велись комплексно. Дорогу расширили с шести до 7–9 полос (в зависимости от конкретной локации). Подрядчики выполнили огромный объем инженерных работ. Перенесли ключевые коммуникации: линии связи, электро-, водо- и теплоснабжения, модернизировали канализацию и контактную сеть троллейбуса, укрепили основание дороги, грунт обочин и установили подпорные стенки, заменили коммуникации в районе моста, уложили новый асфальт и обустроили тротуары. Финальным этапом стало нанесение разметки и установка нового светофорного объекта.