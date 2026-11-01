Фото: администрация Рязани
Транспорт и дороги

Рязанцы жёстко высказались про «нытьё из-за пробок на Московском шоссе»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В группе «Подслушано у водителей Рязани» развернулась дискуссия под постом о проблемах с движением из-за ремонта на Московском шоссе. Пользователи Сети в основном не поняли возмущение автора поста. 

В сообщении отмечалось, что днём в субботу, 31 октября, автомобили на подъезде к путепроводу выстраивались из четырёх полос в одну, чтобы проехать. Образовывается пробка. 

Комментаторы напомнили, что идёт ремонт и расширение дороги, проблемы в такой ситуации неизбежны. Вот несколько сообщений из ВК (орфография и пунктуация сохранены):

Ну извините, в городе ремонт. Для таких как Вы, между прочим. А Вы опять ноете. Что ни сделай людям, всё плохо, всё не нравится 

И что? Ремонт идёт 

А в объезд не вариант маршрут проложить? А можно воздержаться было от поездок. Публиковать и ныть проще простого 

я давно там не езжу кроме ночи и раннего утра, смысл стоять там и ныть, когда есть 2 окружных 

И? Ремонт закончить, чтоб ваша светлость проехала? Ну постояла сегодня там, даже не возникла мысль возмущаться 

Почему вам не нравится стоять в пробках, но вы стоите и ноете, есть автобусы, троллейбусы 

По плану ремонт в этом месте закончится не раньше 1 декабря. 

Ранее глава администрации города Борис Ясинский сообщил важные детали завершения масштабной реконструкции участка Московского шоссе. Ключевое решение, которое волновало многих автомобилистов и пассажиров: выделенные полосы для общественного транспорта будут сохранены в обоих направлениях.

Работы на участке велись комплексно. Дорогу расширили с шести до 7–9 полос (в зависимости от конкретной локации). Подрядчики выполнили огромный объем инженерных работ. Перенесли ключевые коммуникации: линии связи, электро-, водо- и теплоснабжения, модернизировали канализацию и контактную сеть троллейбуса, укрепили основание дороги, грунт обочин и установили подпорные стенки, заменили коммуникации в районе моста, уложили новый асфальт и обустроили тротуары. Финальным этапом стало нанесение разметки и установка нового светофорного объекта.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанская область оказалась среди регионов, где ночью 1 ноября работала ПВО
Следующая статья
Волки вышли на пляжи Греции, туристов предупредили об опасности 
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Жителей трех регионов России предупредили о ракетной угрозе

31 октября ракетную опасность объявляли в Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях. Во всех регионах угрозу отменили.
Политика

Ловушка Фукидида: Вассерман объяснил риск военного конфликта России и Запада

Этим термином обозначают ситуацию, когда доминирующая держава, опасаясь усиления конкурента и собственного ослабления, может решиться на военное столкновение, чтобы сохранить прежнее положение.
Новости России

Знакомый раскрыл детали смерти туриста, спасшего тонувшего ребенка в Таиланде

Владелец московского риэлторского агентства 42-летний Андрей Соболев сделал все...
Новости России

Украинские чиновники выпили кофе на российской АЗС и оплатили его картой

Делегация во главе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом оплатила...
Новости России

Делягин заявил о признаках подготовки непопулярного решения ЦБ

Россияне стали чаще покупать недорогие товары. Михаил Делягин объяснил, почему рост потребления может повлиять на решение Центробанка.
Темы
Новости кино и ТВ

Умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов

30 октября умер 64-летний бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов. Музыкант выступал в коллективе практически с момента его основания.
Новости Касимова

В Касимове женщина покусала охранника и ограбила магазин

Следователь полиции возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 7 лет лишения свободы.
Культура и события

В Рязани готовят к открытию памятник Пушкину

Бюст великого поэта установили на улице Пушкина. Пока скульптура закрыта плёнкой.
Транспорт и дороги

Пробка образовалась на Южной окружной дороге Рязани из-за ДТП

По словам очевидцев, авария произошла на полосе движения в сторону Москвы недалеко от Храпово.
Политика

Трамп заявил о скором завершении конфликта на Украине

Дональд Трамп заявил, что конфликт России и Украины завершится в недалеком будущем. Москва готова возобновить трехсторонние переговоры.
Политика

Французов возмутило и расстроило новое решение США по Украине

Читатели Le Figaro раскритиковали решение США продать Украине 500 ракет Patriot за 2,1 млрд долларов, расходы на которые лягут на союзников Киева. 
Новости мира

Волки вышли на пляжи Греции, туристов предупредили об опасности 

Речь идет о серых волках (Canis lupus), которые постепенно привыкают к присутствию человека и перестают его опасаться.
Происшествия

Рязанская область оказалась среди регионов, где ночью 1 ноября работала ПВО

Беспилотники самолётного типа уничтожили над территориями 18 регионов России.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье