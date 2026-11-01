Две суперкнопки и одно выбывание: итоги шестого выпуска «ВИА Суперстар» 

Группа «Белый орел» выбыла из числа участников музыкального шоу «ВИА Суперстар» (16+) на НТВ. В выпуске от 31 октября коллектив исполнил песню Игоря Николаева «Паромщик», но получил всего семь баллов и не смог сохранить место в проекте. Победителями вечера стали сразу две группы, заработавшие суперкнопки.

Кто покинул «ВИА Суперстар» в шестом выпуске

«Белый орел» второй раз подряд оказался на последней строчке турнирной таблицы. Судьи могли оставить коллектив в проекте только единогласным решением.

Сергей Соседов и Лера Кудрявцева высказались за спасение группы, но Стас Пьеха проголосовал против. В результате «Белый орел» завершил участие в шоу.

Шестой выпуск полностью посвятили творчеству Игоря Николаева. Композитор присоединился к судейской коллегии по видеосвязи. Вместе с ним выступления оценивали Сергей Соседов, Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Ирина Понаровская.

Выпуск снимали заранее, до смерти Сергея Соседова. Музыкальный критик скончался 23 сентября 2026 года.

Вечер открыли ведущие Наташа Королева и Вадим Такменев, исполнившие композицию «Две звезды».

«Белый орел» представил «Паромщика» из репертуара Аллы Пугачевой. Однако номер не впечатлил жюри. Стас Пьеха посчитал, что выступлению не хватило лирики, эпичности и эмоциональной адресности.

Кто получил суперкнопки

Максимальные оценки в шестом выпуске заработали «Фабрика» и «Веселые ребята». Обе группы получили по 11 баллов.

«Фабрика» исполнила «Айсберг». Суперкнопку коллективу подарила Ирина Понаровская. Сергей Соседов оказался более сдержанным в оценке и отдельно выделил Ирину Тоневу, отметив ее вокальное мастерство и необычную интерпретацию песни.

Неожиданностью вечера стало выступление «Веселых ребят». Группа представила композицию «Немного жаль», известную по репертуару Филиппа Киркорова. Суперкнопку коллективу нажал сам Игорь Николаев, признавшись, что выступление привело его в восторг.

Сергей Соседов назвал номер блестящим, а Стас Пьеха, напротив, признался, что не совсем понял задумку артистов.

Все оценки шестого выпуска «ВИА Суперстар»

Результаты участников распределились следующим образом:

«Фабрика» — «Айсберг»: 11 баллов;

«Веселые ребята» — «Немного жаль»: 11 баллов;

«Чингисхан» — «Выпьем за любовь»: 10 баллов;

«Инь-Ян» — «Такси»: 10 баллов;

«Самоцветы» — «Синие лебеди»: 9 баллов;

«Белый орел» — «Паромщик»: 7 баллов;

«Полиция нравов» — «Ты здесь»: 7 баллов;

«Город 312» — «Там нет меня»: 7 баллов;

«Премьер-министр» — «Пять причин»: 6 баллов.

Одним из самых обсуждаемых результатов стала оценка группы «Город 312», которая считалась одним из лидеров сезона. Судьям не понравилось обилие высоких нот в исполнении. При этом Николаев охарактеризовал выступление как взрослое и грамотное.

«Премьер-министр», получивший суперкнопку неделей ранее, на этот раз оказался в конце списка. Композитор объяснил свою оценку отсутствием необходимой эмоциональной глубины: по его словам, в исполнении не хватило боли.

«Самоцветам» до максимального результата не хватило одной оценки «огонь». А группа «Чингисхан» удивила Николаева двуязычной версией песни «Выпьем за любовь».

Кто лидирует в «ВИА Суперстар» после шестого выпуска

По итогам шестого этапа первое место в турнирной таблице делят «Инь-Ян» и «Город 312».

Особенно высоко судьи оценили исполнение группой «Инь-Ян» композиции «Такси» в медленной аранжировке. Коллектив получил максимальные оценки от всех членов жюри.

Следующий выпуск третьего сезона «ВИА Суперстар» покажут на НТВ 7 ноября 2026 года, пишет «Росбалт».