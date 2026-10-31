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Новости России

ОМОН, сапёры и кинологи прибыли к «Царицыно» из-за угрозы теракта

Алексей Самохин
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В Москве возле музея-заповедника «Царицыно» развернули масштабную операцию после предупреждения о возможном теракте. На место прибыли около 80 сотрудников силовых структур и несколько десятков единиц спецтехники. Территория музея остаётся закрытой уже около пяти часов.

По данным SHOT, к музею направили примерно 50 бойцов ОМОНа, шесть автомобилей Росгвардии, две машины кинологической службы МВД со служебными собаками. На месте работают две пожарные машины, автомобиль разминирования с роботом и сапёром, а также четыре полицейских экипажа. В последних находятся ещё около 15 сотрудников.

Сотрудники ДПС проверяют автомобили, проезжающие возле выставленных блокпостов. Все подъезды к музею перекрыты.

Что известно об угрозе теракта

Информация о возможной террористической угрозе на территории «Царицыно» появилась около 17:00 31 октября. Предупреждение распространило посольство США в России. Дипломаты сообщили о «достоверной угрозе совершения события, которое может повлечь массовые жертвы».

В ФСБ подтвердили, что получили от американской стороны сведения о подготовке теракта в Москве. В ведомстве заявили, что проводится соответствующая работа.

Посетителей эвакуировали во время концерта

Эвакуация началась во время органного концерта Лилии Печенкиной, который проходил в Атриуме Хлебного дома. По словам одной из посетительниц, сотрудники музея попросили всех гостей проследовать к выходу. Люди покинули здание.

На данный момент территория «Царицыно» остаётся закрытой, подъезды к музею перекрыты. Силовики продолжают проверку.

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