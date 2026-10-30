Анна Пересильд блеснула вокалом и растрогала до слез Ваню Дмитриенко на шоу «Голос. Дети»

Середина сезона вокального шоу «Голос. Дети» (0+) на Первом канале ознаменовалась трогательным и неожиданным событием. Специальной приглашенной гостьей слепых прослушиваний стала 19-летняя актриса Анна Пересильд, известная зрителям по роли Айгуль в нашумевшем сериале «Слово пацана». Ее выступление не только заставило развернуться всех четверых наставников, но и вызвало бурю эмоций у ее возлюбленного, наставника шоу Вани Дмитриенко.

По сложившейся традиции, в середине сезона шоу представляет звездных участников вне конкурса. Когда Анна начала исполнять саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде «No Time to Die» (в оригинале этот хит принадлежит Билли Айлиш), камеры намеренно держали ее в размытом фокусе, чтобы сохранить интригу.

Наставники завороженно слушали мощный вокал, и лишь Ваня Дмитриенко с первых секунд узнал тембр. «Какой-то знакомый голос», — несколько раз повторил он, а на припеве, широко раскрыв глаза от удивления, нажал на кнопку и развернулся. Вслед за ним свои кресла повернули и остальные члены жюри, выражая искреннее восхищение исполнением, пишет StarHit.

«Вот такой сюрприз», — улыбнулась Анна по окончании песни. Ваня Дмитриенко не сдержал эмоций: он бросился к возлюбленной в объятия, расцеловал ее и признался в эфире, что у него случился настоящий тремор рук от неожиданности и гордости.

Важно отметить, что выступление Пересильд носило статус специального гостевого номера и не предполагало выбора команды. Ранее таким же приглашенным гостем, например, в 3 сезоне был Даниил — сын Александра Борисовича Градского, а в 5 сезоне шоу «Голос» на слепых выступил Николай Агутин — отец Леонида Агутина.

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко перестали скрывать свои отношения в прошлом году. Молодые люди счастливы вместе, а их союз получил благословение родителей. В интервью Дмитриенко не раз отмечал, что находится в теплых и доверительных отношениях с родителями Анны, Юлией и Алексеем, называя их по имени.