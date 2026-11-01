Атака БПЛА в Нижегородской области: возможны перебои с отоплением и электричеством

Массированная атака беспилотников продолжается в Нижегородской области ночью и утром 1 ноября. По данным губернатора Глеба Никитина, силы ПВО уничтожили более 100 дронов.
Предварительно, обошлось без пострадавших. При этом значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Специалисты продолжают оценивать ущерб гражданской инфраструктуре и имуществу.
На местах происшествий работают оперативные службы. Региональные власти задействовали необходимые силы для ликвидации последствий атаки.
На время восстановительных работ в отдельных районах могут временно отключать электричество. Кроме того, возможно снижение параметров горячего водоснабжения и отопления в жилых домах, подключённых к соответствующим участкам коммунальных сетей.
Глеб Никитин заверил, что жители, чьё имущество пострадало в результате атаки, получат помощь.
Губернатор поблагодарил Минобороны, Росгвардию и отряд «Барс-НН» за отражение атаки. Защита воздушного пространства региона продолжается.