Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Атака БПЛА в Нижегородской области: возможны перебои с отоплением и электричеством

Алексей Самохин
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Массированная атака беспилотников продолжается в Нижегородской области ночью и утром 1 ноября. По данным губернатора Глеба Никитина, силы ПВО уничтожили более 100 дронов.

Предварительно, обошлось без пострадавших. При этом значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Специалисты продолжают оценивать ущерб гражданской инфраструктуре и имуществу.

На местах происшествий работают оперативные службы. Региональные власти задействовали необходимые силы для ликвидации последствий атаки.

На время восстановительных работ в отдельных районах могут временно отключать электричество. Кроме того, возможно снижение параметров горячего водоснабжения и отопления в жилых домах, подключённых к соответствующим участкам коммунальных сетей.

Глеб Никитин заверил, что жители, чьё имущество пострадало в результате атаки, получат помощь.

Губернатор поблагодарил Минобороны, Росгвардию и отряд «Барс-НН» за отражение атаки. Защита воздушного пространства региона продолжается.

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