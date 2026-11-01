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Новости мира

Волки вышли на пляжи Греции, туристов предупредили об опасности 

Алексей Самохин
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В Греции зафиксировали рост числа случаев опасного сближения диких волков с людьми. Хищники стали появляться в жилых кварталах, городских парках и на популярных курортах, в том числе выходить непосредственно к пляжам.

О кризисе взаимодействия людей и диких животных говорится в докладе Лаборатории управления дикой природой Университета Фессалии. Исследование опубликовало греческое издание ProtoThema. Подробности приводит «Турпром».

Речь идет о серых волках (Canis lupus), которые постепенно привыкают к присутствию человека и перестают его опасаться. Одной из причин специалисты называют доступность пищевых отходов и мусора, которые оставляют отдыхающие.

За сезон зарегистрировали шесть нападений

Директор лаборатории, профессор Периклис Биртсас сообщил, что за текущий сезон в Греции официально зафиксировали как минимум шесть нападений волков на детей и взрослых.

По оценке специалистов, животные все чаще воспринимают населенные территории как привычную среду обитания. Это повышает вероятность опасных встреч с людьми, особенно в местах массового отдыха.

Профильные службы призывают правительство принять дополнительные меры безопасности. Среди предложений — организовать круглосуточное патрулирование рекреационных зон силами специализированных подразделений лесного хозяйства.

Специалисты опасаются, что без дополнительных мер выходы хищников к местам отдыха могут привести к более серьезным последствиям.

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