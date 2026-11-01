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Происшествия

Рязанская область оказалась среди регионов, где ночью 1 ноября работала ПВО

Алексей Самохин
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В Рязанской области в ночь на 1 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники. Всего над регионами России за ночь сбили 235 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны работали с 20:00 31 октября до 08:00 1 ноября. Беспилотники самолётного типа уничтожили над территориями 17 регионов России и Московского региона.

Ранее утром 1 ноября в Рязанской области отменили режим беспилотной опасности. Подробнее об этом — в материале 7инфо.

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