Умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов

Скончался бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов. Музыкант умер 30 октября в возрасте 64 лет. О его смерти сообщили представители коллектива в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Тарасов выступал в составе «Любэ» практически с момента основания группы. За годы работы он стал частью постоянного коллектива, сопровождавшего выступления музыкантов.

Представители группы выразили соболезнования родным и близким артиста, а также всем, кто знал и любил его.

Новость о смерти музыканта вызвала отклик у поклонников коллектива. В комментариях пользователи оставляют слова соболезнования и вспоминают Алексея Тарасова.

Некоторые подписчики признались, что известие стало для них неожиданным. Другие выразили поддержку близким музыканта и участникам группы «Любэ».

Причину смерти Алексея Тарасова представители коллектива не сообщили.