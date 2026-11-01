Игорь Наджиев рассказал о состоянии матери Сергея Соседова

Мать музыкального критика Сергея Соседова тяжело переживает смерть сына. По словам артиста Игоря Наджиева, который дружил с журналистом, Антонина Петровна сейчас особенно нуждается в поддержке, но далеко не все близкие и коллеги нашли время, чтобы связаться с ней.

В разговоре с изданием «Абзац» Наджиев рассказал, что сам несколько раз звонил пожилой женщине. Она призналась, что старается держаться, но переживать утрату ей очень тяжело.

По словам артиста, один из друзей Соседова, который ведёт его страницу в социальных сетях, сообщил, что после смерти журналиста матери никто не позвонил. Наджиев решил поддержать Антонину Петровну и выразить ей благодарность за воспитание сына. Артист планирует подготовить специальное музыкальное выступление ко Дню матери. Для него он выбрал песню Валентины Толкуновой «Поговори со мною, мама».

Наджиев уже обсудил эту идею с Антониной Петровной. Он собирается сделать новую аранжировку композиции и дополнить исполнение видеороликом с архивными кадрами Сергея Соседова и фотографиями журналиста с матерью.

По замыслу музыканта, в финале ролика появится сам Сергей. Наджиев признался, что понимает, насколько тяжело матери переживать потерю сына: после смерти отца журналист жил вместе с ней, и они были очень близки.

Напомним, 1 ноября исполнилось 40 дней со дня смерти Сергея Соседова. Музыкальный критик скончался 23 сентября в Нерюнгри. Ему было 58 лет.