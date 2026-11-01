В Рязани готовят к открытию памятник Пушкину
Культура и события

Стала известна дата открытия памятника Пушкину в Рязани

Алексей Самохин
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В Рязани завершают подготовку площадки к открытию бюста Александра Пушкина. Торжественная церемония состоится 3 ноября. О ходе работ рассказала депутат Рязанской городской Думы Елена Волкова на своей странице во «ВКонтакте».

По словам депутата, благоустройство территории идет с учетом пожеланий жителей. С площадки перенесли торговую будку «Ключ Здоровья». Елена Волкова поблагодарила организацию за понимание и согласие изменить ее расположение.

Рядом с бюстом на улице Пушкина оборудуют пространство для проведения Пушкинских встреч. Здесь уже установили камеру видеонаблюдения и подсветку памятника.

Кроме того, депутат обратилась к ЖЭУ с просьбой обновить фасады расположенных поблизости домов хотя бы на уровне первых этажей. Следующий этап благоустройства — озеленение территории.

Елена Волкова поблагодарила городские службы за помощь в подготовке площадки и пригласила рязанцев на открытие бюста 3 ноября.

Ранее 7инфо рассказывал о подготовке к открытию памятника Пушкину в Рязани.

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