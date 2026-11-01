Профессор объяснил, почему участие ЕС может помешать переговорам по Украине

Европейские страны могут сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, если получат место за столом переговоров. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала. Его слова приводит РИА Новости.

По оценке эксперта, европейские политики оказались в противоречивом положении. Они настаивают на участии в переговорах, поскольку конфликт затрагивает интересы Европы, но при этом не готовы к полноценному диалогу с Россией.

Диесен считает, что именно нежелание европейских представителей разговаривать с Москвой стало одной из главных проблем переговорного процесса.

Профессор обратил внимание на инициативы европейских стран по украинскому урегулированию. Среди них — немедленное прекращение огня, вступление Украины в НАТО и выплата Россией репараций.

По мнению Диесена, все эти предложения заведомо неприемлемы для Москвы. Эксперт предположил, что именно поэтому ни американская, ни российская сторона не заинтересованы в присутствии европейцев за столом переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы возобновить трёхсторонние переговоры по Украине. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча может состояться в Абу-Даби в десятых числах ноября.