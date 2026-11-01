Жесткое ДТП произошло на Северной окружной в Рязани, автобус пробил ограждение 

Днём в воскресенье, 1 ноября, на Северной окружной дороге в Рязани произошло серьёзное ДТП. Информация об аварии появилась в соцсетях.

В группе «Подслушано у водителей Рязани» сообщается, что автобус с пассажирами врезался в ограждение между встречными полосами. В других группах пишут, что ограждение практически полностью снесено.

«Ограждения буквально снесли, огромная пробка в центр», — пишет «Топор. Новости Рязани», ссылаясь на подписчиков.

По данным «Яндекс. Пробки», авария случилась около 11 часов, напротив 1-го Борковского карьера. Есть информация, что участниками стали два автобуса.

Подробности случившегося устанавливаются, официальная информация на данный момент не поступала.