В Рязани скончался основатель научной школы нейрохирургии Анатолий Стариков

30 октября на 89-м году жизни умер Анатолий Степанович Стариков — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России и основатель рязанской научной школы нейрохирургии. О его кончине сообщила пресс-служба Рязанского государственного медицинского университета на странице во «ВКонтакте».

Анатолий Стариков родился 13 апреля 1938 года. Медицинскую карьеру начал в Свердловском медицинском институте, где защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Позже продолжил научную, преподавательскую и врачебную деятельность в Рязанском медицинском институте.

С 1987 по 2010 год профессор руководил кафедрой неврологии, которая позднее стала кафедрой неврологии и нейрохирургии. Около десяти лет он занимал пост проректора по научной работе, совмещая административную деятельность с медицинской практикой.

Большую часть профессиональной жизни Анатолий Степанович посвятил развитию нейрохирургии в Рязанской области. При его участии в регионе внедряли современные методы диагностики и хирургического лечения, формировали профессиональное сообщество неврологов и нейрохирургов.

Много лет Стариков возглавлял областное общество неврологов, а также работал главным внештатным специалистом по нейрохирургии Рязанской области.

За годы работы он подготовил несколько поколений врачей и учёных. Коллеги запомнили его как талантливого исследователя, опытного клинициста и наставника, который многое сделал для развития медицинской науки и практического здравоохранения региона.

Прощание с Анатолием Степановичем Стариковым состоится 1 ноября в 12:00 в Скорбященской церкви на Скорбященском кладбище в Рязани.