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Новости России

Пропавшую на Кипре туристку Ольгу нашли в колодце

Алексей Самохин
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Тело 61-летней туристки Ольги, пропавшей на Кипре после ссоры с бойфрендом, обнаружили на дне колодца в горном районе острова. В убийстве женщины признался её 43-летний возлюбленный из Сирии. Мужчину задержали в аэропорту Ларнаки, когда он пытался покинуть страну. Об этом сообщает SHOT.

Ольга исчезла 23 октября в Лимасоле. Последний раз её видели после конфликта с мужчиной. Тревогу забили знакомые женщины: дома осталась голодная собака, которую хозяйка никогда не оставляла одну.

Выйти на подозреваемого помог сын Ольги, проживающий в России. Он передал полиции фотографию мужчины. Известно, что погибшая имела болгарское гражданство.

Подозреваемого задержали в аэропорту Ларнаки перед вылетом с Кипра. Сначала он отрицал причастность к исчезновению Ольги, но затем признался в убийстве.

По его словам, во время ссоры он несколько раз ударил женщину молотком по голове. Тело оставил в квартире, а на следующий день вывез в горный район Сайттас. Там мужчина сбросил погибшую в колодец, расположенный на участке самой Ольги.

Одной из возможных причин убийства следователи считают деньги. Мужчина рассказывал возлюбленной, что якобы попал в ДТП и задолжал другому водителю 60–70 тысяч евро. Эту сумму он попросил у Ольги.

По версии следствия, история с аварией и долгом могла оказаться выдумкой. Кроме того, мужчина предположительно подделал сертификат на колье стоимостью около 10 тысяч евро, которое подарил женщине.

Незадолго до гибели Ольга снимала со счетов крупные суммы. Сейчас полиция изучает банковские операции и пытается установить, куда ушли деньги.

Подозреваемого арестовали на восемь суток.

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