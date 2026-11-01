Изображение сгенерировано 7инфо с помощью нейросети
Спорт

ФК «Рязань» завершил сезон на 4-м месте после домашней ничьей

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В субботу, 31 октября, футболисты «Рязани» провели заключительный матч сезона во Второй лиге. На своём поле рязанцы встречались с ФК «Строгино» и сыграли вничью — 3:3. 

В составе «Рязани» забитые мячи на счету Степана Обрывкова, Евгения Евгеньева и Никиты Погребнева. 

По итогам турнира рязанцы заняли четвёртое место в таблице. Наша команда могла занять и третье место, но «Салют-Белгород» свою встречу у липецкого «Металлурга» выиграл и опередил «Рязань» на 3 очка. 

Для зрителей в Рязани была подготовлена большая программа с участием экс-игрока московского «Спартака» Дениса Глушакова.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов
Следующая статья
Пропавшую на Кипре туристку Ольгу нашли в колодце
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Жителей трех регионов России предупредили о ракетной угрозе

31 октября ракетную опасность объявляли в Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях. Во всех регионах угрозу отменили.
Новости кино и ТВ

Две суперкнопки и одно выбывание: итоги шестого выпуска «ВИА Суперстар» 

В шестом выпуске «ВИА Суперстар» выбыла группа «Белый орел». «Фабрика» и «Веселые ребята» получили суперкнопки и по 11 баллов.
Политика

Ловушка Фукидида: Вассерман объяснил риск военного конфликта России и Запада

Этим термином обозначают ситуацию, когда доминирующая держава, опасаясь усиления конкурента и собственного ослабления, может решиться на военное столкновение, чтобы сохранить прежнее положение.
Новости России

Знакомый раскрыл детали смерти туриста, спасшего тонувшего ребенка в Таиланде

Владелец московского риэлторского агентства 42-летний Андрей Соболев сделал все...
Новости России

Украинские чиновники выпили кофе на российской АЗС и оплатили его картой

Делегация во главе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом оплатила...
Темы
Общество

«Р-Энергия» спишет пени за долги по электричеству: как принять участие в акции

Жители Рязанской области смогут избавиться от пеней за просроченную оплату электроэнергии.
Новости России

В Москве мужчина с ножом набросился на инспекторов ДПС, по нему стреляли — 112

По информации 112, 33-летний мужчина мог находиться под воздействием наркотиков. Окончательно это предстоит установить в ходе проверки.
Политика

Профессор объяснил, почему участие ЕС может помешать переговорам по Украине

Норвежский профессор Гленн Диесен считает, что участие европейских стран может осложнить переговоры России, США и Украины.
Происшествия

Госавтоинспекция прокомментировала ДТП с автобусом на Северной окружной в Рязани

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ведомства.
Происшествия

Многодетная семья осталась без дома после пожара в Пронском округе

В селе Октябрьском Пронского округа пожар уничтожил дом и хозяйственные постройки многодетной семьи. Погорельцам ищут временное жильё.
Медицина

В Рязани умер заслуженный врач России, профессор Игорь Миров

Ушёл из жизни врач, который помог появиться на свет тысячам детей в Рязани.
Медицина

В Рязани скончался основатель научной школы нейрохирургии Анатолий Стариков

Много лет Стариков возглавлял областное общество неврологов, а также работал главным внештатным специалистом по нейрохирургии Рязанской области.
Транспорт и дороги

Жесткое ДТП произошло на Северной окружной в Рязани, автобус пробил ограждение 

Ограждения буквально снесли, огромная пробка в центр
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье