ФК «Рязань» завершил сезон на 4-м месте после домашней ничьей

В субботу, 31 октября, футболисты «Рязани» провели заключительный матч сезона во Второй лиге. На своём поле рязанцы встречались с ФК «Строгино» и сыграли вничью — 3:3.

В составе «Рязани» забитые мячи на счету Степана Обрывкова, Евгения Евгеньева и Никиты Погребнева.

По итогам турнира рязанцы заняли четвёртое место в таблице. Наша команда могла занять и третье место, но «Салют-Белгород» свою встречу у липецкого «Металлурга» выиграл и опередил «Рязань» на 3 очка.

Для зрителей в Рязани была подготовлена большая программа с участием экс-игрока московского «Спартака» Дениса Глушакова.