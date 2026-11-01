В Рязани умер заслуженный врач России, профессор Игорь Миров

В Рязани на 90-м году жизни скончался Игорь Михайлович Миров — заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Рязанского государственного медицинского университета. О его смерти сообщила пресс-служба РязГМУ на официальной странице во «ВКонтакте».

Более 65 лет Игорь Миров посвятил медицине. Его профессиональная деятельность включала врачебную практику, научную работу и преподавание.

Он работал в городской клинической больнице № 8, родильном доме № 4 и Рязанском областном клиническом перинатальном центре. За годы практики врач помог появиться на свет тысячам детей.

Отдельной частью его жизни стала подготовка молодых специалистов. Игорь Михайлович воспитал несколько поколений врачей, передавал студентам и коллегам свои знания и профессиональный опыт. В университете его вспоминают как наставника, который служил примером преданности медицине и ответственности за жизнь пациентов.

В РязГМУ назвали смерть профессора большой утратой для университета и всего медицинского сообщества региона. Коллектив вуза выразил соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Игоря Мирова.

Где и когда простятся с Игорем Мировым

Прощание с Игорем Михайловичем состоится 1 ноября с 15:00 до 19:00 и 2 ноября с 09:00 до 10:00 по адресу: Рязань, улица Каширина, дом 4, квартира 26.

Панихида пройдёт 2 ноября в 12:00 в храме Рождества Пресвятой Богородицы в посёлке Дягилево по адресу: улица Шаповская, дом 72а.

Похоронят Игоря Мирова на Новогражданском кладбище.