Фото: ryazpressa.ru
Происшествия

Многодетная семья осталась без дома после пожара в Пронском округе

Алексей Самохин
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В селе Октябрьском Пронского муниципального округа пожар уничтожил жилой дом и хозяйственные постройки многодетной семьи. Огонь вспыхнул вечером 30 октября и быстро распространился с бани на расположенный рядом дом. Сейчас погорельцам ищут временное жильё. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Возгорание произошло около 22:30 на улице Шишовка. Семья проводила банный вечер, когда хозяева услышали подозрительный треск и заметили пламя в бане.

Отец вместе с сыном попытались самостоятельно потушить пожар, но огонь быстро охватил жилой дом. Прибывшие пожарные обнаружили на веранде два горящих газовых баллона. Их обезвредили в первую очередь.

Пожар тушили всю ночь

На место направили три пожарные машины: две из Пронска и одну из посёлка Орловского, где есть добровольная пожарная команда. В ликвидации возгорания участвовали восемь человек.

Как рассказал начальник Пронской пожарно-спасательной части № 33 Сергей Колганов, дом был старым, с шиферной крышей. Несмотря на усилия спасателей, сохранить строение и хозяйственные постройки не удалось.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, огонь повредил жилой дом.

Пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседние дома. Никто из людей не пострадал.

Ночь после пожара семья провела у родственников в Новомичуринске. По словам начальника территориального участка Сергея Серёгина, один из сыновей многодетной семьи участвует в специальной военной операции.

Сейчас местные власти занимаются поиском временного жилья для пострадавших.

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