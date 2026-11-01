Госавтоинспекция прокомментировала ДТП с автобусом на Северной окружной в Рязани

В результате ДТП с автобусом на Северной окружной дороге в Рязани никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о жёстком ДТП, в котором автобус пробил дорожное ограждение. Подробности происшествия опубликовало 7инфо.

По данным Госавтоинспекции Рязанской области, пострадавших в аварии нет. Сейчас проверяющие устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

На месте происшествия сотрудники ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения. Об этом ведомство сообщило в официальном канале.