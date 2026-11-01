В Москве мужчина с ножом набросился на инспекторов ДПС, по нему стреляли — 112

В Москве 33-летний мужчина напал с ножом на сотрудников ДПС, прибывших на место ДТП. Один из инспекторов получил несколько ранений. Для задержания нападавшего полицейским пришлось применить табельное оружие, сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, мужчина по имени Хабиб заметил сотрудников Госавтоинспекции, когда те выясняли обстоятельства аварии. Он попытался вмешаться в их действия. После замечания со стороны полицейских мужчина достал нож и набросился на инспекторов.

В результате нападения один из сотрудников получил ранения подбородка и левого плеча. Кроме того, у него оказалась сломана фаланга пальца левой руки. Чтобы остановить мужчину, сотрудники полиции применили табельное оружие. Нападавший получил огнестрельные ранения ног.

По информации 112, 33-летний мужчина мог находиться под воздействием наркотиков. Окончательно это предстоит установить в ходе проверки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.