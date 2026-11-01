Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируют, днем местами пройдет небольшой дождь. Прогноз опубликовало региональное управление МЧС.
В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-восточный: ночью его скорость составит 1–6 м/с, днем — 3–8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от −3 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +7…+12 градусов.
Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не ожидают.