«Р-Энергия» спишет пени за долги по электричеству: как принять участие в акции

Жители Рязанской области смогут избавиться от пеней за просроченную оплату электроэнергии. Компания «Р-Энергия» объявила акцию «Пени, прощайте», которая продлится с 1 ноября по 31 декабря 2026 года.

Для участия необходимо выполнить несколько условий. Они зависят от того, в каком месяце потребитель решил воспользоваться предложением.

Как списать пени в ноябре

Тем, кто хочет принять участие в первом этапе акции, необходимо:

до 25 ноября передать актуальные показания электросчётчика;

до 15 декабря включительно оплатить начисления за потреблённую электроэнергию и полностью погасить имеющуюся задолженность.

Передавать показания не требуется, если прибор подключён к интеллектуальной системе учёта или счётчик отсутствует.

Условия участия в декабре

Для участников второго этапа сроки немного отличаются. Показания прибора учёта нужно передать до 25 декабря, а оплатить текущие начисления и погасить долги необходимо до 31 декабря.

Как сообщили в компании, списание пеней появится в платёжных документах после 6 января 2027 года.

Подробные условия акции, способы оплаты электроэнергии и варианты передачи показаний опубликованы на сайте «Р-Энергии» — r-energiya.ru.