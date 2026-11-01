В Рязани скончался управляющий турниром «Кубок Русской кожи» Андрей Демин

В Рязани на 62-м году жизни скончался Андрей Александрович Демин, управлявший турниром РКЛФ — Кубком «Русской кожи» по мини-футболу. Он умер 31 октября 2026 года. О смерти сообщили в социальных сетях РКЛФ.

Андрей Демин родился 1 октября 1965 года. Коллеги выразили соболезнования его родным, близким и всем, кто знал его.

В РКЛФ отметили вклад Андрея Александровича в развитие турниров и его внимательное отношение к людям. Память о нём сохранится у коллег и участников соревнований.

Прощание с Андреем Деминым состоится 2 ноября в 10:30 в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Церковь находится по адресу: Скорбященский проезд, 1.