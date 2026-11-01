ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта в «Царицыно» в Москве

ФСБ задержала несовершеннолетнего, которого подозревают в подготовке теракта в Москве. Поводом для проверки стала информация об угрозе массового происшествия, поступившая в том числе от американской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, подросток публиковал в TikTok фотографии, сделанные на территории музея-заповедника «Царицыно». Один из снимков сопровождался подписью на английском языке: «I found a place» («Я нашёл место»).

Кроме того, в аккаунте появились фотографии самого молодого человека в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках и наушниках. В руках он держал предмет, внешне напоминающий автомат.

При изучении средств связи сотрудники ФСБ нашли аккаунт, с которого публиковались угрозы. Кроме того, подросток был подписан на неонацистский канал и искал информацию о ранее совершённых терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях.

Проверка началась после того, как на сайте посольства США в России появилось предупреждение о возможной угрозе происшествия с массовыми жертвами. Американским гражданам рекомендовали держаться подальше от указанного района, следить за окружающей обстановкой и иметь при себе заряженный телефон и документы.

Позднее ФСБ подтвердила, что получила от американской стороны сведения о готовящемся теракте. Спецслужба приступила к проверке поступившей информации.

На время проведения мероприятий музей-заповедник «Царицыно» закрыли для посетителей. Людей эвакуировали.