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Новости кино и ТВ

Стало известно, с каким заболеванием боролся перед смертью бэк-вокалист «Любэ» 

Алексей Самохин
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Последние месяцы жизни бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов боролся с онкологическим заболеванием. Музыкант столкнулся с проблемами голосовых связок, рассказала его знакомая Елена в беседе с «Аргументами и фактами».

О смерти 64-летнего Алексея Тарасова стало известно 30 октября. Печальную новость сообщил коллектив «Любэ». Информацию о кончине музыканта подтвердил и его сын Серафим.

Как рассказала Елена, артист страдал от рака. При этом сам Тарасов никогда публично не говорил о своей болезни.

«Он боролся с раком, проблемы с голосовыми связками были», — сообщила знакомая музыканта.

Поклонники обратили внимание на отсутствие Тарасова на сцене еще в начале лета 2026 года. По словам другой знакомой артиста, Ольги, последний раз он выступал весной. Позже на концертах его заменял сын Серафим.

Ольга призналась, что тогда уже предполагала проблемы со здоровьем у музыканта, поскольку он перестал появляться на публике. О тяжести его состояния знакомые узнали лишь после смерти артиста.

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