Семейную пару убили и расчленили в Ростовской области после ссоры из-за парковки

В Ростовской области расследуют убийство семейной пары, которую похитили с парковки жилого комплекса в Ростове-на-Дону. 41-летнего Андрея и 40-летнюю Руслану зарезали, а их тела расчленили и вывезли в Аксайский район. У супругов остались трое несовершеннолетних детей.

По информации SHOT, трагедия произошла вечером 30 октября на парковке ЖК «Екатерининский». Супруги поссорились с 26-летним местным жителем из-за парковочного места. Обычный бытовой конфликт закончился жестоким нападением.

Мужчина избил Андрея и Руслану, после чего силой посадил их в семейную «Ладу Весту» и увёз. За происходящим наблюдал один из детей супругов.

По данным источника, похититель нанес обоим многочисленные ножевые ранения в область туловища. Мужчина и женщина скончались. После убийства злоумышленник расчленил тела и вывез останки в Аксайский район. Там их впоследствии обнаружили.

Предполагаемого убийцу удалось установить благодаря записям камер видеонаблюдения и показаниям очевидцев. По факту произошедшего возбудили уголовные дела об убийстве двух человек и похищении. Обстоятельства преступления устанавливают следователи.

По данным Mash, у погибших остались трое детей — две девочки, 15 и 8 лет, и девятилетний мальчик. Муж владел бизнесом по производству свай, жена работала в паспортном столе.