Свадьбы в Рязани: ЗАГС показал фотографии молодожёнов

В Рязани в последние дни октября состоялись свадебные церемонии. Фотографиями молодожёнов поделилось Главное управление ЗАГС Рязанской области.
В ведомстве поздравили пары с созданием семей и пожелали им долгой совместной жизни, любви и взаимопонимания.
Сотрудники ЗАГС отметили, что крепкая семья строится на поддержке, заботе и умении ценить друг друга. Молодожёнам пожелали сохранить нежность и чувства, которые объединили их в день свадьбы, а каждый год совместной жизни наполнить радостными событиями.
Фото в материале: vk.ru/zagsrzn