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Общество

Свадьбы в Рязани: ЗАГС показал фотографии молодожёнов

Алексей Самохин
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В Рязани в последние дни октября состоялись свадебные церемонии. Фотографиями молодожёнов поделилось Главное управление ЗАГС Рязанской области.

В ведомстве поздравили пары с созданием семей и пожелали им долгой совместной жизни, любви и взаимопонимания.

Сотрудники ЗАГС отметили, что крепкая семья строится на поддержке, заботе и умении ценить друг друга. Молодожёнам пожелали сохранить нежность и чувства, которые объединили их в день свадьбы, а каждый год совместной жизни наполнить радостными событиями.

Фото в материале: vk.ru/zagsrzn

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