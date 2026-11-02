Почти 40 погибших свиристелей нашли рязанцы: что произошло с птицами

В Рязанской области зафиксировали массовую гибель свиристелей во время осеннего перелёта. В одном из мест обнаружили почти 40 мёртвых птиц. Как выяснили специалисты, они погибли после столкновения со стеклянными фасадами и зеркальными поверхностями зданий.

О происшествии рассказали представители сообщества «Помощь птицам, Рязань». Волонтёр Софья выехала проверить место массовой гибели пернатых. Живых птиц с травмами там не обнаружили. Погибших свиристелей собрали для патологоанатомического исследования.

Специалисты установили, что птицы получили тяжёлые повреждения. Среди них — черепно-мозговые травмы, переломы костей черепа и шейного отдела позвоночника, повреждения грудной клетки и внутренних органов. У многих обнаружили внутренние кровотечения и разрывы печени.

Почему свиристели погибают в городах

Орнитолог Алёна Фионина ещё 27 октября сообщила о первых случаях гибели свиристелей в Рязани. По её словам, птиц находили поодиночке и целыми группами в разных районах города.

Специалист отдельно опровергла распространённую версию о том, что свиристели объедаются забродившими ягодами рябины, пьянеют и замерзают. В середине осени ягоды ещё свежие, а устойчивых морозов не было.

Настоящую причину массовой гибели птиц ранее установили при вскрытии более десяти свиристелей. У всех обнаружили травмы, характерные для столкновения со стёклами зданий.

Как пояснила Алёна Фионина, свиристели часто большими стаями собираются на деревьях, чтобы кормиться ягодами. Испугавшись хищника, автомобильного сигнала или другого резкого звука, птицы одновременно взлетают. В плотной городской застройке они могут не заметить стеклянную преграду и на большой скорости врезаться в неё.

Что делать, если нашли живого свиристеля

Орнитологи советуют соблюдать несколько правил, если на земле обнаружилась травмированная птица.

Не пытайтесь кормить или поить свиристеля. При черепно-мозговой травме вода может спровоцировать отёк мозга. Осторожно поместите птицу в картонную коробку. Клетка для этого не подходит. Свяжитесь с волонтёрами, орнитологами или ветеринарными врачами.

Специалисты призывают не списывать гибель свиристелей на опьянение ягодами. Во многих случаях причина трагедии — столкновение с незаметными для птиц стеклянными поверхностями городских зданий.