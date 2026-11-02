Минобороны сообщило об уничтожении 212 беспилотников, в том числе над Рязанской областью

В ночь на 2 ноября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 212 украинских беспилотников над регионами России. В список территорий, где сбивали дроны, вошла и Рязанская область.

По данным Минобороны России, беспилотники ликвидировали над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской и Ростовской областями.

Кроме того, дроны перехватывали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Информация о количестве беспилотников, уничтоженных непосредственно над Рязанской областью, в сообщении военного ведомства не приводится.