В российском регионе нашли останки мужчины со следами нападения животного

На Камчатке нашли останки 55-летнего мужчины со следами нападения животного. Тело обнаружили возле охотничьего угодья на северо-восточном берегу залива Корф. Обстоятельства гибели местного жителя выясняют следователи.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, сообщение об обнаружении человеческих останков поступило в правоохранительные органы 26 октября 2026 года. Место находки находится неподалёку от бывшего села Олюторка.
Личность погибшего уже установили. Им оказался 55-летний местный житель.
Следователи проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.
По итогам проверки правоохранительные органы примут процессуальное решение.