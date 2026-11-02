Почти 90% налоговых уведомлений рязанцы получили онлайн: где взять бумажную квитанцию

Жители Рязанской области могут получить бумажные налоговые уведомления в любом отделении МФЦ, даже если документы уже направили им в электронном виде. Для этого потребуется подать заявление и предъявить паспорт. Об этом сообщили в УФНС России по Рязанской области.

По данным налоговой службы, почти 90% уведомлений в этом году направили жителям региона через личные кабинеты на портале Госуслуг и сайте ФНС. Остальные документы отправили заказными письмами по почте.

Если налогоплательщику удобнее иметь бумажную квитанцию, он может обратиться в любое территориальное отделение МФЦ или непосредственно в налоговую инспекцию.

В МФЦ уведомление выдадут в течение пяти рабочих дней после подачи заявления. При обращении необходимо иметь при себе паспорт. Если документ получает представитель налогоплательщика, ему понадобится нотариальная доверенность.

Оплатить начисления можно там же — через банковские терминалы, установленные в МФЦ.

Какие налоги нужно оплатить до 1 декабря

В налоговые уведомления включили начисления за 2025 год. Речь идет о налогах на недвижимость и транспорт, а также на доходы, с которых налоговый агент не удержал НДФЛ в полном объеме.

Заплатить указанные суммы необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.

Дополнительные разъяснения о содержании налоговых уведомлений и порядке уплаты налогов опубликованы на специальной промостранице сайта ФНС России.