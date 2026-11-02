Крупный сбой у Beget поставил под угрозу работу почти полумиллиона сайтов

Российский хостинг-провайдер Beget столкнулся с масштабным техническим сбоем, который затронул все уровни его инфраструктуры. Проблемы начались утром 2 ноября. Часть сайтов, размещённых на серверах компании, перестала открываться, сообщает ТАСС.
Первое уведомление о неполадках провайдер опубликовал утром. Позже компания сообщила о начале восстановительных работ и расследовании причин произошедшего.
Специалисты Beget признали, что проблема оказалась комплексной и затронула всю архитектуру сервиса.
На фоне сбоя агрегаторы мониторинга начали получать многочисленные жалобы пользователей. Владельцы сайтов сообщали о недоступности ресурсов и отсутствии ответа от серверов.
По предварительным оценкам, последствия инцидента могут затронуть почти 500 тысяч сайтов Рунета, размещённых на инфраструктуре Beget.