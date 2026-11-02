На трассе М-5 «Урал» ограничили движение из-за беспилотной опасности

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области временно остановили движение всех видов транспорта. Ограничение ввели с 08:00 2 ноября 2026 года из-за беспилотной опасности.
Как сообщили в Минтрансе Самарской области, проезд закрыт на участке дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск Подъезд к г. Оренбург с 30-го по 59-й километр.
Для водителей организовали объезд по региональным дорогам: Добрый Умёт — Р.-Владимировка — П.-Михайловка — Дмитриевка.
Автомобилистам рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.