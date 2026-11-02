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Новости России

Эксперт назвал возможные причины масштабного сбоя Beget

Алексей Самохин
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Сбой у российского хостинг-провайдера Beget мог произойти из-за хакерской атаки, утечки данных или технической уязвимости. Такую версию в разговоре с изданием «Абзац» высказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

По его оценке, пока рано говорить о конкретной причине произошедшего. Среди возможных факторов он назвал хакерскую активность, проблемы с безопасностью данных и отзыв международных сертификатов. При этом эксперт считает, что восстановление инфраструктуры может занять относительно немного времени.

«Технически могла быть уязвимость, но пока неизвестно», — пояснил Дворянский.

Ранее Beget сообщил о масштабном техническом сбое, который затронул все уровни инфраструктуры компании. Пользователи столкнулись с проблемами при доступе к тысячам сайтов, серверам и личным кабинетам.

Специалисты провайдера занимаются восстановлением сервисов и выясняют причины инцидента. Официального подтверждения версии о хакерской атаке нет.

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