Фото Рязанской городской Думы
Общество

В Рязани ко Дню народного единства собрали гуманитарный груз для участников СВО

Олеся Чугунова
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Накануне Дня народного единства в Рязани состоялась отправка гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Рязанской городской Думе.

В акции «ВСЕ СВОИ» приняли участие глава муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, министр образования региона Ольга Прушковская, представитель администрации Тулы Юрий Терехов, а также директор школы №53, депутат гордумы и руководитель рабочей группы по реализации государственной национальной политики в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания Татьяна Шпортун.

Бойцам уже доставлены необходимая техника, предметы первой необходимости и детские письма.

«Истинная сила России – в сплоченности, взаимной поддержке и готовности поддержать друг друга. Когда мы едины, мы непобедимы. В каждой переданной нашим защитникам вещи – тепло сердец наших горожан и искреннее желание помочь вам – тем, кто стоит на защите нашей Родины», – отметила Татьяна Панфилова.

«Мы знаем, как нелегко нашим ребятам на передовой, где ежедневно их ждет испытание мужеством и стойкостью. Каждый из наших бойцов, вдали от дома, вдали от родных и близких, совершает поистине героический поступок – защищает нашу Родину, наш нерушимый народ, нашу свободу. Мы это видим, мы это чувствуем, и мы это безмерно ценим и гордимся нашими ребятами!» – сказала Татьяна Шпортун.

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