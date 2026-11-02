Фото Рязанской областной Думы
Общество

Аркадий Фомин вручил награды регионального парламента клубным работникам Рязанской области

Олеся Чугунова
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В воскресенье, 1 ноября, в Рязанской области состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню клубного работника. Центральной площадкой торжеств стал Шиловский Дворец культуры. С теплыми поздравлениями к сотрудникам и руководителям культурно-досуговых учреждений обратились спикер Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, министр культуры региона Екатерина Шуранова, председатель Шиловской окружной Думы Людмила Агафонова.

По данным министерства культуры региона, в настоящее время в области насчитывается более 540 учреждения культуры клубного типа, где трудятся свыше 1800 специалистов. Ежегодно они проводят около 100 тысяч массовых мероприятий, участвуют в подготовке всероссийских, региональных и муниципальных фестивалей, конкурсов, смотров и выставок. Только за последние 2 года 7 региональных практик стали победителями Всероссийского конкурса среди домов культуры. В ходе торжественного мероприятия было отмечено, что таких результатов удалось добиться благодаря ежедневному труду сотрудников отрасли.

Со словами признательности к собравшимся обратился спикер регионального парламента Аркадий Фомин. Он подчеркнул, что клубные учреждения во все времена были и остаются центрами культурной жизни области:

«Благодаря таким площадкам жители муниципалитетов всех возрастов развивают свои творческие способности, реализуют креативные и социально значимые проекты, находят занятия по душе и верных друзей на долгие годы. Сложно переоценить вклад каждого из вас в укрепление межнационального согласия и популяризацию традиционных семейных ценностей. Спасибо вам за вовлеченность и неравнодушие. Конечно, низкий поклон за сохранение народных традиций Рязанского края – обрядов, песен, промыслов и ремесел, – сказал Аркадий Фомин. – От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла и новых творческих свершений! Пусть ваш благородный труд всегда находит отклик в сердцах рязанцев».

В честь профессионального праздника лучшие клубные работники региона были удостоены наград различного уровня. Подарком для всех присутствующих стало выступление ансамбля народной музыки «Ока» под руководством почетного работника культуры и искусства Рязанской области Сергея Ванькова.

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