Мэрия Рязани объяснила вырубку берёз на улице Рыбацкой

Вырубка деревьев на улице Рыбалкой в Рязани проводится по результатам обследования. Об этом представители городской администрации сообщили в комментариях на канале губернатора Рязанской области Павла Малкова.

«Вырубку берёз на улице Рыбацкой проводим на основании актов обследования зелёных насаждений. Решение приняли после оценки состояния деревьев», — говорится в сообщении мэрии.

Так в администрации ответили на комментарий возмущённой рязанки.

«Что происходит с деревьями в нашем городе?? — задала вопрос пользовательница Сети. — Повсеместно пилят и рубят здоровые деревья!!! Нам рассказывают про санитарные вырубки сухих деревьев, сорного американского клена, но это не так! Сейчас пилят молодые здоровые березы на ул.Рыбацкой!!! Во что превратится наш город?! Как здесь жить людям среди асфальта и бетона?!».