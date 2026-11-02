Изображение от Racool_studio на Freepik
Медицина

Тяжёлая пневмония привела рязанского пациента к неожиданному диагнозу

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани врачи ОКБ имени Н. А. Семашко выявили ВИЧ-инфекцию у 42-летнего пациента, которого доставили в реанимацию с тяжёлой двусторонней пневмонией. Заболевание привело к обширному поражению лёгких и потребовало подключения мужчины к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Необычно тяжёлое течение пневмонии у относительно молодого пациента заставило медиков искать возможную причину такого состояния. Экспресс-тест показал положительный результат на ВИЧ. Это помогло врачам определить дальнейшую тактику лечения.

Медикам удалось стабилизировать состояние мужчины. После восстановления его перевели в профильное отделение, а затем выписали из больницы. Пациент получил направление в СПИД-центр, где ему предстоит продолжить лечение ВИЧ-инфекции.

Современная антиретровирусная терапия позволяет людям с ВИЧ сохранять здоровье, создавать семьи и вести полноценную жизнь. Инфекция передаётся через кровь и при половых контактах. Риск заражения существует и при медицинских или косметических процедурах, если нарушаются правила стерильности инструментов.

При обычных бытовых контактах ВИЧ не передаётся. Рукопожатия, объятия, совместное использование посуды и пребывание рядом с инфицированным человеком не представляют опасности.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Сбер объявил график работы отделений со 2 по 5 ноября
Следующая статья
Дожди, туман и заморозки: какой будет погода в Рязанской области 3 ноября
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Культура и события

В Рязани готовят к открытию памятник Пушкину

Бюст великого поэта установили на улице Пушкина. Пока скульптура закрыта плёнкой.
Новости кино и ТВ

Две суперкнопки и одно выбывание: итоги шестого выпуска «ВИА Суперстар» 

В шестом выпуске «ВИА Суперстар» выбыла группа «Белый орел». «Фабрика» и «Веселые ребята» получили суперкнопки и по 11 баллов.
Новости Касимова

В Касимове женщина покусала охранника и ограбила магазин

Следователь полиции возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 7 лет лишения свободы.
Погода

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области 1 ноября

В Рязанской области 1 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до −2 градусов, днём потеплеет до +14 градусов.
Темы
Транспорт и дороги

В Рязанской области разрешили оплачивать проезд через мессенджер MAX

В Рязанской области запустили оплату проезда через MAX. Как купить электронный билет с помощью QR-кода, СБП или Цифрового рубля. 
Политика

«Айдар»* может устроить бунт на Украине из-за решения Драпатого

Советник РАРАН Олег Иванников допустил вооружённое выступление полка «Айдар» против командования ВСУ после решения сменить командира Александра Коваленко.
Погода

Дожди, туман и заморозки: какой будет погода в Рязанской области 3 ноября

Прогноз погоды в Рязанской области на 3 ноября 2026 года. Ожидаются дожди, местами туман. Температура ночью от −2 до +3, днём до +8 градусов.
Политика

Экс-депутат Рады рассказал, на кого Зеленский может сменить мэра Киева Кличко

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский может добиваться отставки мэра Киева Виталия Кличко ради контроля над столицей.
Экология, природа, животные

Мэрия Рязани объяснила вырубку берёз на улице Рыбацкой

Вырубка деревьев на улице Рыбалкой в Рязани проводится по результатам обследования. Об этом представители городской администрации сообщили в комментариях на канале губернатора Рязанской области Павла Малкова.
Новости России

Эксперт назвал возможные причины масштабного сбоя Beget

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал, что могло вызвать масштабный сбой Beget и сколько времени может занять восстановление сервисов.
Происшествия

Квадрокоптеры и служебные собаки ищут пропавшую в Рязанской области пенсионерку

К поискам присоединились жители Белоречья, соседних сёл и районного центра. Люди выходят на поиски с раннего утра и продолжают обследовать территорию до наступления темноты.
Происшествия

6 лет грозит курьеру мошенников, похитившему у пенсионерки в Рязани 785000 рублей

Следственным отделом ОМВД России по Московскому району города Рязани завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере. В совершении данного преступления обвиняется 21-летний житель Московской области.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье