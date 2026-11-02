Тяжёлая пневмония привела рязанского пациента к неожиданному диагнозу

В Рязани врачи ОКБ имени Н. А. Семашко выявили ВИЧ-инфекцию у 42-летнего пациента, которого доставили в реанимацию с тяжёлой двусторонней пневмонией. Заболевание привело к обширному поражению лёгких и потребовало подключения мужчины к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Необычно тяжёлое течение пневмонии у относительно молодого пациента заставило медиков искать возможную причину такого состояния. Экспресс-тест показал положительный результат на ВИЧ. Это помогло врачам определить дальнейшую тактику лечения.

Медикам удалось стабилизировать состояние мужчины. После восстановления его перевели в профильное отделение, а затем выписали из больницы. Пациент получил направление в СПИД-центр, где ему предстоит продолжить лечение ВИЧ-инфекции.

Современная антиретровирусная терапия позволяет людям с ВИЧ сохранять здоровье, создавать семьи и вести полноценную жизнь. Инфекция передаётся через кровь и при половых контактах. Риск заражения существует и при медицинских или косметических процедурах, если нарушаются правила стерильности инструментов.

При обычных бытовых контактах ВИЧ не передаётся. Рукопожатия, объятия, совместное использование посуды и пребывание рядом с инфицированным человеком не представляют опасности.