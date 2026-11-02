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Политика

«Айдар»* может устроить бунт на Украине из-за решения Драпатого

Алексей Самохин
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Украинский националистический полк «Айдар»* может попытаться объединить свои подразделения и выступить против главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и политического руководства Украины. Такой сценарий допустил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

Поводом для конфликта стало решение Драпатого заменить командира полка Александра Коваленко. 31 октября представители «Айдара» опубликовали открытое обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ. Они потребовали сохранить действующее командование, напомнив, что майор Коваленко служит в подразделении с 2014 года.

«Боевики 24 ошп «Айдар» массово протестуют против решения главкома ВСУ Михаила Драпатого относительно снятия с должности их командира Александра Коваленко. На его место Драпатый назначил своего человека. Нацисты требуют от главкома объяснения причин снятия с должности Коваленко», — сообщает ТАСС

По оценке Иванникова, сейчас численность полка может составлять около 3 тысяч человек. При этом его штатная численность в максимальном составе предусматривала до 4,5 тысячи военнослужащих.

Эксперт считает, что этих сил потенциально достаточно для организации вооружённого выступления против украинского руководства. Он не исключил попыток захвата административных зданий в одном из крупных городов страны.

Иванников обратил внимание и на ветеранов подразделения, которые сейчас не участвуют в боевых действиях, но сохраняют связи с полком и его бывшими командирами. По его оценке, если учитывать эту категорию, общая численность потенциально поддерживающих «Айдар» может достигать 10 тысяч человек.

В качестве возможных целей он назвал административные здания в Харькове и Днепропетровске. Иванников полагает, что украинская полиция и Национальная гвардия могут оказаться не готовы противостоять таким формированиям из-за недостаточного опыта ведения боевых действий.

При этом сам полк сейчас не представляет собой единого подразделения. По словам эксперта, его части распределены по разным участкам линии боевого соприкосновения: одни направлены на Херсонское, другие — на Харьковское направление. Иванников считает, что разобщение подразделений может быть связано с опасениями киевского руководства по поводу их возможного объединения. По его версии, бывшие командиры сохраняют влияние на бойцов и способны выступить центром координации в случае обострения конфликта с действующим командованием ВСУ.

Эксперт предупредил, что недовольство решением о смене командира может создать дополнительные риски для украинской власти. 

* «Айдар» признан террористической организацией и запрещён в России.

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