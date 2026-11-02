Квадрокоптеры и служебные собаки ищут пропавшую в Рязанской области пенсионерку

В Сараевском округе Рязанской области продолжаются поиски 71-летней Любови Зенкиной, пропавшей 31 октября в селе Белоречье. К поисковой операции подключились волонтёры отряда «Лиза Алерт», местные жители, кинологи со служебными собаками и специалисты с квадрокоптерами.

Как сообщает ИД «Пресса», женщина жила одна и нуждается в медицинской помощи. По словам руководителя территориального сектора № 4 Татьяны Куревлевой, раньше Любовь Николаевна никогда не уходила далеко от дома.

К поискам присоединились жители Белоречья, соседних сёл и районного центра. Люди выходят на поиски с раннего утра и продолжают обследовать территорию до наступления темноты.

Поисковики осматривают заброшенные дома, хозяйственные постройки и окрестности населённого пункта. Местных жителей опрашивают: возможно, кто-то видел Любовь Зенкину после её исчезновения.

Не исключается, что пенсионерка могла уйти в лес. Поэтому добровольцы обследуют прилегающий лесной массив. Для поиска используют квадрокоптеры и квадроциклы, к операции привлекли кинологов со служебными собаками.

Спасатели уже проверили всю береговую зону, однако следов пропавшей пока обнаружить не удалось.

Поиски Любови Зенкиной продолжаются.