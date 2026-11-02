В Ермишинском округе в аварии погибла женщина, пострадал ребёнок

В Ермишинском округе Рязанской области в результате дорожной аварии погибла 31-летняя женщина. ДТП произошло 31 октября в 13:40 на 10-м километре автодороги «Восход — Ермишь».

По информации пресс-службы УМВД России по Рязанской области, 34-летний местный житель за рулём автомобиля Volvo не справился с управлением. Машина врезалась в дорожный знак, после чего съехала в кювет и опрокинулась.

Пассажирка получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия. Водитель и ещё один пассажир — 12-летний ребёнок — пострадали. Им оказали медицинскую помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.