Транспорт и дороги

В Рязани владельцы электромобилей получат доступ к быстрой зарядной станции «Глобус»

Реклама: АО «РКБ «Глобус»; ИНН: 6229060995; erid: 2Vtzqwr6h8S
Алексей Самохин
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Больше не нужно искать розетки и тратить часы на ожидание. АО «РКБ «Глобус» установило в Рязани зарядную станцию постоянного тока мощностью 150 кВт. Теперь пополнить запас хода на сотни километров реально за время короткой остановки.

Электрозарядная станция от РКБ «Глобус» — это полноценный высокотехнологичный зарядный комплекс, созданный с учётом потребностей современных водителей. 

Главные преимущества, которые делают зарядку удобной и быстрой:

Максимальная скорость. Мощность 150 кВт и выходное напряжение до 1000 В позволяют зарядить большинство электромобилей до 80% заряда всего за 20–30 минут (в зависимости от модели автомобиля). Никакого многочасового простоя — пока вы выбираете продукты или пьете кофе машина уже готова к дальнейшей дороге.

Три разъёма — для любых марок. Станция оснащена коннекторами CCS Combo2, CHAdeMO и GB/T (по запросу — также NACS). Это значит, что подъехать и «зарядиться» смогут владельцы европейских, японских, китайских и американских электромобилей — без переходников и лишних хлопот.

Зарядка для нескольких машин одновременно. Если вы приехали не одни, а с друзьями на электромобилях — не проблема. Станция позволяет подключать одновременно несколько транспортных средств, а динамическое распределение мощности автоматически делит энергию между ними, чтобы каждый получал оптимальный ток.

Работает в любую погоду. Корпус защищён по стандартам IP54 (от пыли и дождя) и IK10 (от ударов), а рабочий диапазон температур — от –40 до +45 °С. Зимой и летом, в дождь и снег — станция остаётся надёжной и безопасной.

В рамках текущего проекта сессии на установленной электрозарядной станции на проезде Завражнова могут проводятся для двух электромобилей одновременно. На цветном дисплее отображаются все параметры: напряжение, ток, переданная энергия, статус зарядки.

РКБ «Глобус» — отечественный производитель, чьи станции внесены в реестр российской промышленной продукции. Проект реализуется в рамках государственной концепции развития электротранспорта до 2030 года, но для вас главное — это реальная возможность экономить время, заряжая свой электромобиль быстро и удобно.

Планируйте свой маршрут так, чтобы заодно пополнить запас энергии без лишних затрат!

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