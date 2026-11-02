Эндокринолог рассказал, какой уровень сахара в крови считается нормальным 

Нормальный уровень глюкозы в крови натощак у здорового человека составляет от 3,3 до 6 ммоль/л. Показатели за пределами этого диапазона могут указывать на гипогликемию или гипергликемию, однако не всегда говорят о наличии заболевания. Об этом РИА Новости рассказал член Российской ассоциации эндокринологов, диетолог Павел Баранов.

По словам специалиста, уровень сахара ниже 3,3 ммоль/л называют гипогликемией, а превышение отметки 6 ммоль/л — гипергликемией.

При этом на результаты анализа влияют разные обстоятельства. Например, физическая нагрузка, употребление углеводов и эмоциональное напряжение могут изменить концентрацию глюкозы.

Как пояснил Баранов, во время испуга или раздражения организм вырабатывает адреналин и кортизол. Эти гормоны способствуют повышению уровня сахара в крови.

Как правильно сдавать анализ на сахар

Чтобы получить достоверный результат, важно соблюдать правила подготовки к исследованию. Врач рекомендует сдавать кровь строго натощак, не есть перед анализом и не пить ничего, кроме обычной воды.

Желательно избегать стрессовых ситуаций и волнения непосредственно перед процедурой, поскольку эмоциональное состояние тоже может отразиться на показателях.

Если человек соблюдал все рекомендации, но анализ показал повышенный уровень глюкозы, стоит повторить исследование. Это поможет исключить случайную погрешность или лабораторную ошибку.

Павел Баранов отдельно обратил внимание на людей, в семьях которых есть родственники с сахарным диабетом второго типа. По словам эндокринолога, предрасположенность к этому заболеванию, как правило, передается по наследству. Поэтому таким людям важно регулярно контролировать уровень глюкозы и внимательнее относиться к своему здоровью.