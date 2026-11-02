Ярмарки выходного дня в Рязани проходят уже на 6 площадках

В субботу, 31 октября на шести площадках в Рязани состоялись еженедельные ярмарки продовольствия от местных производителей. Об этом сообщает сайт Минсельхоза Рязанской области.

Торговлю осуществляли 150 рязанских производителей на 257 торговых местах. В их числе 14 фермеров и 90 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Еженедельные ярмарки выходного дня служат достижению целей и задач федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия привезли 35 участников, продано 7 тонн продукции. Молока и молочных продуктов от 27 производителей реализовано 3,6 тонны. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 10 производителей, 3,7 тонны продукции. Медом торговали 13 фермерских и личных подсобных хозяйств, реализовано 0,27 тонны меда и продуктов пчеловодства. Живую рыбу привезли 4 хозяйства, продано 1,4 тонны рыбы. Плодоовощную продукцию представил 47 участников, продано 2,3 тонны картофеля, 3 тонны овощей, 2,7 тонны яблок и груш.

Следующие ярмарки выходного дня в Рязани состоятся в ближайшую субботу 7 ноября 2026 года в обычном режиме на шести площадках: на территории УРТ на ул. Дзержинского, перед ЦНТИ на ул. Крупской, у КДЦ «Октябрь» на ул. Новоселов и возле ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской, на ул. Новоселов, у д. 62 (около ТЦ «Европа»), на ул. Есенина, у д. 80/1 (бывший кинотеатр «Ока»).