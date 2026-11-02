Народные приметы на Иларионов день, что можно и нельзя делать 3 ноября

Третьего ноября на Руси стригли ногти и бросали их на дорогу. Верили, что прохожие «стопчут» болезни. Праздник называли Иларионов день. В этот день молились трём святым с именем Иларион и просили здоровья.

Этот день посвящён памяти трёх святых с именем Иларион. Великого, Псковоезерского (Гдовского) и схимника Печерского. Считалось, что для исцеления нужно было избавиться от ногтей или волос. Выбросив их на дорогу. Чтобы прохожие как бы «стоптали» болезни. Однако строго запрещалось поднимать с земли чужие вещи. Чтобы не забрать на себя болезни других людей.

Что можно делать 3 ноября

Молиться святому Илариону о здоровье и исцелении от болезней. Молитва в этот день считалась особенно сильной.

Заниматься домашними делами. Уборка и мелкие хозяйственные работы считаются полезными. И могут привлечь удачу на следующий год. Мыли полы, вытирали пыль, разбирали старые вещи. Дом готовили к зиме.

Провести время с близкими, укрепляя семейные связи. Это создаст гармонию и мир в доме. Вечер в кругу семьи считался лучшим завершением дня.

Что нельзя делать 3 ноября

Начинались запреты с находок. Не поднимайте чужие предметы с земли. Чтобы не забрать с собой «чужие» болезни или несчастья. Любую находку обходили стороной.

Дорога в этот день тоже попадала под запрет. Отправляться в долгие поездки и путешествия не рекомендовалось. Путь может быть небезопасным и принесёт неприятности. Поездки старались перенести на другой день.

Ссоры и конфликты в этот день запрещались строго. Важно избегать негатива. Так как он может привлечь неудачи. Мир в семье в этот день был особенно важен.

Народные приметы на 3 ноября

Если в Иларионов день выпадает снег и остаётся лежать на замёрзшей земле — к хорошему урожаю в следующем году.

Снег на ветвях деревьев — к длительным снегопадам.