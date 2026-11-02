6 лет грозит курьеру мошенников, похитившему у пенсионерки в Рязани 785000 рублей

В Рязани осудят жителя Московской области, похитившего у пенсионерки 785 тысяч рублей в пользу телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Следственным отделом ОМВД России по Московскому району города Рязани завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере. В совершении данного преступления обвиняется 21-летний житель Московской области.

По данным следствия, в июле 2026 года молодой человек по указанию телефонных мошенников на такси приехал в Рязань, в подъезде дома на улице Интернациональной встретился с 89-летней женщиной, и забрал у нее косметичку, в которой лежали 785 тысяч рублей.

Ранее потерпевшую обманули по распространенной схеме. На стационарный телефон ей позвонил лже-сотрудник военной прокуратуры и сообщил, что от имени пенсионерки осуществляются денежные переводы в поддержку ВСУ. Затем потерпевшей позвонила псевдо-специалист банка и объявила о необходимости «проверки» имеющихся накоплений. В результате напуганная аферистами престарелая женщина положила в косметичку деньги, которые с пенсии откладывала на похороны, и на лестничной площадке передала ее прибывшему курьеру.

Вскоре злоумышленника задержали сотрудники Управления уголовного розыска и ОМВД России по Московскому району Рязани. К тому времени молодой человек успел выехать на такси в Москву и передать похищенные деньги другому участнику мошеннической схемы.

Согласно показаниям задержанного, курьером по перевозке денег обманутых граждан он стал под давлением мошенников. Летом 2026 года он через интернет искал подработку и перешел по ссылке. После этого ему звонили неизвестные и сообщили о взломе его личного кабинета на портале Госуслуг, утечке персональных данных и что от его имени проводятся незаконные финансовые операции. Под угрозой возбуждения уголовного дела молодой человек согласился «отработать» несуществующую вину в роли посыльного.

Следствие предъявило фигуранту обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкции инкриминируемой мужчине статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.