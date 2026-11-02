СТС покажет сериал «Понаехавшие» с Уколовой, Гухман и Ершовым

16 ноября в 16:50 на СТС состоится премьера сериала «Понаехавшие» (16+) производства Студии «ВАМ». В режиссёрском кресле — Александр Жигалкин, главные роли исполнили: Анастасия Уколова, Вадим Соснин, Полина Гухман, Филипп Ершов, Алана Чочиева, Мария Маркова, Эюб Фараджев, Ангелина Загребина и Александр Югов.

По сюжету Саша (Анастасия Уколова) приезжает в Москву ради участия в конкурсе дизайнеров и останавливается на одну ночь у бывшего одноклассника Егора (Вадим Соснин). Но в квартиру внезапно возвращается давно съехавший сосед Егора Максим (Эюб Фараджев), которому негде жить, а следом появляется младшая сестра Саши — студентка Даша (Полина Гухман). В тот же день в квартиру заселяется дочь маминой подруги Анечка (Алана Чочиева), которая собирается найти в Москве обеспеченного жениха, и экс-муж Саши — напористый Антон (Филипп Ершов). Теперь друзья по обстоятельствам вынуждены жить вместе, вести войну за спальные места, ссориться и мириться, и всё это втайне от эксцентричной хозяйки квартиры (Мария Маркова).

«Со многими и до съёмок были в дружеских отношениях, поэтому на площадке сложилась атмосфера как в сериале «Друзья». Сама я обожаю такие лёгкие и добрые комедии и особенно радовалась возможности приступить к этой работе после эмоционально и физически сложных проектов», — признавалась Полина Гухман, которая параллельно снималась в фэнтези «Рыцари Сорока Островов» и в исторической картине «Война и мир».

На съёмках исполнители главных ролей рассуждали и на тему съёмного жилья. «Сейчас у меня потрясающая и очень деликатная хозяйка, всегда идёт навстречу, если мне задерживают зарплату. Но в прошлый раз не повезло: помню, как пела в подъезде, соседи пожаловались и меня выселили зимой. В итоге через неделю жила уже в другом месте», — вспоминала звезда «Гордости» и «Голоса» Алана Чочиева.

«Моя героиня — хозяйка квартиры, которую снимают молодые ребята, приехавшие покорять Москву. Мои родители много лет назад сделали то же самое, и у них всё получилось, так что мне никогда не приходилось снимать или сдавать квартиру. Но, если бы сдавала, хотела бы вести себя, как героиня. Конечно, она часто лезет не в своё дело, но как весело! И есть что вспомнить! Разве интересно просто жить и знать, что ночью к тебе внезапно не придёт не очень молодая, но всё ещё востребованная женщина? Вот и я думаю, что нет», — шутила стендап-комик Мария Маркова.

Главную локацию — квартиру героев — воссоздали в павильоне. Интерьер включает три комнаты, кухню, балкон и подъездную площадку. Само пространство заполнили винтажными предметами быта и современным декором.

Фото: СТС