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Политика

Болгария выбрала нового президента. Почему Москве рано радоваться победе Йотовой

Алексей Самохин
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Победа Илияны Йотовой на президентских выборах в Болгарии укрепила позиции политического курса, который проводил ее предшественник Румен Радев. София продолжает дистанцироваться от военной поддержки Киева, хотя рассчитывать на сближение с Москвой пока не приходится. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц.

Во втором туре президентских выборов Йотова получила 57,6% голосов. Ее соперник, прозападный политик, банкир и бывший временный премьер-министр Андрей Гюров набрал 39,5%. Таким образом, Йотова стала первой женщиной, избранной президентом Болгарии всенародным голосованием.

Перед первым туром кандидат заявляла, что болгарское общество устало от военного противостояния. По ее словам, сторонники продолжения войны на истощение не учитывают, насколько сильно конфликт изматывает самих европейцев.

Почему победа Йотовой важна для политического курса Болгарии

По оценке Александра Коца, значение результатов голосования выходит за рамки смены главы государства. В Болгарии президентская должность преимущественно носит церемониальный характер, однако политическая конфигурация последних месяцев позволила сторонникам прежнего руководителя сосредоточить основные рычаги влияния.

В январе Румен Радев досрочно оставил президентский пост, чтобы принять участие в парламентских выборах. В апреле его партия «Прогрессивная Болгария» получила 131 место из 240 в парламенте и сформировала правительство.

Теперь президентское кресло займет его многолетняя соратница и бывшая вице-президент Илияна Йотова. Новый срок полномочий начнется в январе. Таким образом, политические позиции команды Радева укрепились как в исполнительной, так и в президентской ветвях власти.

Что изменится в отношениях Болгарии и Украины

Для Киева итоги выборов означают сохранение прежнего подхода Софии к военной помощи Украине. Александр Коц напоминает, что при Радеве Болгария неоднократно выступала против расширения военной поддержки украинской стороны.

В июне болгарское руководство выступило против дальнейших поставок вооружений с армейских складов, заявив, что страна уже передала достаточно военной техники. Летом София вышла из «коалиции желающих», а в октябре отказалась участвовать в финансировании поставок летального оружия через европейский фонд и в выделении средств на пакет помощи Украине объемом 70 млрд евро, о котором просил Владимир Зеленский.

При этом во время работы Андрея Гюрова на посту премьер-министра Болгария успела подписать с Киевом соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Теперь этот документ, по оценке военкора, остается частью политического наследия прежнего правительства.

Почему Москве не стоит рассчитывать на союзника

Вместе с тем победа Йотовой не означает, что Болгария готова отказаться от отношений с западными союзниками. Новый президент выступает за сохранение членства страны в Евросоюзе и НАТО. Правительство Радева, в свою очередь, публично поддерживает принцип территориальной целостности Украины.

Есть и еще один существенный нюанс. Ограничения на военные поставки касаются прежде всего государственных армейских запасов. Болгарские предприятия продолжают оставаться одними из основных коммерческих поставщиков боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Поэтому рассчитывать на появление у России нового политического союзника в лице Софии преждевременно. Антивоенная риторика болгарского руководства сама по себе не означает прекращения экономического сотрудничества с украинской стороной в оборонной сфере.

Главный политический вывод, который делает Александр Коц: усталость европейского общества от украинского конфликта постепенно превращается в электоральный фактор. Теперь внимание может переключиться на предстоящие политические процессы во Франции и Германии.

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