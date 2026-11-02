Военный эксперт рассказал о новом плане завершения СВО

После успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках подобные проекты могут получить распространение на других направлениях в зоне СВО, заявил в беседе с «АиФ» военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По мнению Матвийчука, перемирие в Херсконой области может стать первым шагом к завершению конфликта.

«Даже непримиримые части ВСУ, которые там находятся, видят, что мир, конечно же, лучше конфликта. Это должно сподвигнуть боевиков ВСУ начать давление на своих командиров к заключению мира», — отметил Матвийчук.

Собеседник издания также напомнил, что Россия уже неоднократно выходила с предложениями о новогодних, рождественских, пасхальных перемириях.

По его мнению, если получится договориться с противоположной стороной, такие гуманитарные акции станут прообразом будущих соглашений и возможностью примирить участников конфликта.

Как отмечала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, стороны выполнили все обязательства во время действия режима тишины в Алешках. Он действовал до 22:59 1 ноября.



