В Ленобласти 5-летний мальчик впал в кому после укола, сделанного врачами скорой

Юный житель деревни Малое Карлино в Ленобласти больше месяца пребывает в коме после укола, который ему сделала бригада скорой помощи, пишет 78.ru.

Инцидент произошел в конце сентября. Мама пятилетнего мальчика рассказала, что ее сын проснулся с хрипами и слабостью. Женщина вызвала врачей, решив, что ситуация неординарная. По ее словам, медики сделали ребенку укол и ингаляцию, после чего ему стало легче.

Однако вскоре врачи вызвали вторую бригаду, которая поставила мальчику катетер и ввели адреналин. Вскоре у него произошла остановка сердца. Пациента удалось реанимировать, но в сознание он так и не пришел.

«Сегодня мой ребенок до сих пор в реанимации, под ИВЛ, с отеком мозга, отеком легких, в коме. Врачи говорят, что и не придет, так как мозг сильно пострадал. Мой здоровый ребенок превратился в глубокого инвалида», — рассказала женщина.

Мать предполагает, что при оказании медицинской помощи могла быть допущена ошибка. Она также заявила, что ей не предоставляют документы, которые необходимы для консультации с другими врачами. На данный момент официально не установлена связь между введением препарата и остановкой сердца.

В то же время мама мальчика отметила, что у ее сына не было хронических заболеваний.