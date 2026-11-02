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Новости России

Редкая краснокнижная птица едва не спровоцировала авиакатастрофу в ЯНАО

Никита Рязанцев
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В ЯНАО редкая краснокнижная птица повредила фары пассажирского самолета Superjet, что могло привести к авиакатастрофе, пишет SHOT.

По данным издания, борт компании «Ямал», следовавший рейсом из Уфы в Новый Уренгой, столкнулся с белой куропаткой при заходе на посадку. Птица попала под переднюю опору шасси, что привело к повреждениям посадочной фары, ее электрического разъема и рулежной фары.

«Из-за этого могла ухудшиться видимость для пилотов сразу после приземления», — говорится в материале.Авторы публикации добавили, что посадка прошла штатно, никто из пассажиров не пострадал.

Белая куропатка — обитатель тундры, лесотундры и северной тайги. Ее окраска меняется в зависимости от времени года. В Красную книгу России входит подвид — среднерусская белая куропатка. Она обитает исключительно в лесной зоне.

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